Priemerné Obchodný rozvoj celkové odmeňovanie in United Kingdom v Fireblocks sa pohybuje od £64.4K do £90.2K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Fireblocks. Posledná aktualizácia: 12/7/2025

Priemerná celková odmena

$93.7K - $109K
United Kingdom
Bežný rozsah
Možný rozsah
$86.6K$93.7K$109K$121K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Fireblocks podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Najvyšší platový balíček pre pozíciu Obchodný rozvoj v Fireblocks in United Kingdom predstavuje ročnú celkovú odmenu £90,165. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Fireblocks pre pozíciu Obchodný rozvoj in United Kingdom je £64,404.

