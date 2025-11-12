Full-Stack softvérový inžinier odmeňovanie in Raleigh-Durham Area v Fidelity Investments sa pohybuje od $88.8K za year pre L3 do $410K za year pre L9|VP Software Engineering. Mediánový yearný kompenzačný balík in Raleigh-Durham Area dosahuje $119K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Fidelity Investments. Posledná aktualizácia: 11/12/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
L3
$88.8K
$82.3K
$321
$6.2K
L4
$110K
$99.6K
$1.1K
$9.7K
L5
$151K
$131K
$3.1K
$16.5K
L6
$186K
$158K
$250
$27.2K
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Fidelity Investments podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)