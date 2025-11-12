Adresár spoločností
Fidelity Investments
Fidelity Investments Full-Stack softvérový inžinier Platy v Ireland

Full-Stack softvérový inžinier odmeňovanie in Ireland v Fidelity Investments sa pohybuje od €44.8K za year pre L3 do €114K za year pre L6. Mediánový yearný kompenzačný balík in Ireland dosahuje €75.7K.

Priemer Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
L3
Associate Software Engineer(Začiatočnícka úroveň)
€44.8K
€41.9K
€0
€2.9K
L4
Software Engineer
€55.3K
€51.6K
€0
€3.6K
L5
Senior Software Engineer
€78.2K
€71.6K
€1.1K
€5.5K
L6
Principal Software Engineer
€114K
€108K
€0
€6.2K
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Fidelity Investments podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Full-Stack softvérový inžinier v Fidelity Investments in Ireland predstavuje ročnú celkovú odmenu €142,168. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Fidelity Investments pre pozíciu Full-Stack softvérový inžinier in Ireland je €71,007.

