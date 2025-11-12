Backend softvérový inžinier odmeňovanie in India v Fidelity Investments sa pohybuje od ₹1.36M za year pre L3 do ₹4.71M za year pre L6. Mediánový yearný kompenzačný balík in India dosahuje ₹1.92M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Fidelity Investments. Posledná aktualizácia: 11/12/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
L3
₹1.36M
₹1.36M
₹0
₹0
L4
₹1.98M
₹1.82M
₹6.2K
₹159K
L5
₹2.52M
₹2.26M
₹0
₹260K
L6
₹4.71M
₹3.98M
₹0
₹729K
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Fidelity Investments podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)