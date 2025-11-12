Backend softvérový inžinier odmeňovanie in Greater Boston Area v Fidelity Investments sa pohybuje od $86.8K za year pre L3 do $259K za year pre L7. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Boston Area dosahuje $122K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Fidelity Investments. Posledná aktualizácia: 11/12/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
L3
$86.8K
$85.9K
$833
$0
L4
$107K
$97.4K
$833
$9.1K
L5
$147K
$118K
$2.5K
$26.2K
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Fidelity Investments podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)