Adresár spoločností
Fidelity Investments
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Backend softvérový inžinier

  • Greater Bengaluru

Fidelity Investments Backend softvérový inžinier Platy v Greater Bengaluru

Backend softvérový inžinier odmeňovanie in Greater Bengaluru v Fidelity Investments sa pohybuje od ₹1.52M za year pre L4 do ₹4.61M za year pre L6. Mediánový yearný kompenzačný balík in Greater Bengaluru dosahuje ₹1.98M. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Fidelity Investments. Posledná aktualizácia: 11/12/2025

Priemer Úroveň
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie ()
Bonus
L3
Associate Software Engineer(Začiatočnícka úroveň)
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L4
Software Engineer
₹1.52M
₹1.42M
₹0
₹101K
L5
Senior Software Engineer
₹2.39M
₹2.11M
₹0
₹275K
L6
Principal Software Engineer
₹4.61M
₹3.98M
₹0
₹630K
Zobraziť 3 Viac úrovní
Pridať kompenzáciuPorovnať úrovne
Block logo
+₹5.04M
Robinhood logo
+₹7.74M
Stripe logo
+₹1.74M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Don't get lowballed
Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Fidelity Investments podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Softvérový inžinier ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Backend softvérový inžinier v Fidelity Investments in Greater Bengaluru predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹4,855,892. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Fidelity Investments pre pozíciu Backend softvérový inžinier in Greater Bengaluru je ₹2,088,869.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Fidelity Investments

Súvisiace spoločnosti

  • Vanguard
  • Fisher Investments
  • Dimensional Fund Advisors
  • Bankers Healthcare Group
  • PIMCO
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje