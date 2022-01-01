Fidelity Investments Platy

Adresár spoločností
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Platy Fidelity Investments sa pohybujú od $7,960 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Ľudské zdroje na spodnej hranici až po $446,667 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Fidelity Investments. Posledná aktualizácia: 9/6/2025

$160K

Softvérový inžinier
L3 $89.4K
L4 $112K
L5 $148K
L6 $185K
L7 $240K
L8 $241K
L9|VP Software Engineering $447K

Mobilný softvérový inžinier

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Softvérový inžinier zabezpečenia kvality (QA)

Dátový inžinier

Produkčný softvérový inžinier

DevOps inžinier

Inžinier spoľahlivosti stránok

Krypto inžinier

Systémový inžinier

Dátový vedec
L3 $99.6K
L4 $137K
L5 $180K
L6 $193K
L7 $231K
Produktový manažér
L5 $176K
L6 $174K
L7 $198K
L8 $291K
L9 $332K

Manažér softvérového inžinierstva
L5 $273K
L6 $192K
L7 $213K
L8 $293K
Obchodný analytik
L4 $80.9K
L5 $112K
L6 $109K
Informačný technológ (IT)
L3 $82.8K
L5 $119K
L6 $159K
Architekt riešení
L6 $166K
L7 $233K

Dátový architekt

Cloudový architekt

Cloud Security Architect

Finančný analytik
L3 $69.6K
L6 $138K
Zákaznícky servis
Median $60K
Produktový dizajnér
L4 $105K
L5 $140K

UX dizajnér

Dátový analytik
L3 $73.3K
L4 $87.4K
Manažérsky konzultant
Median $160K
Projektový manažér
Median $163K
Manažér dátovej vedy
Median $250K
Marketing
Median $155K
Manažér programov
Median $192K
Analytik kybernetickej bezpečnosti
Median $138K
Predaj
Median $96K
UX výskumník
Median $240K
Aktuár
Median $135K
Manažér technických programov
Median $98K
Rizikový kapitalista
Median $185K

Principal

Účtovník
$102K

Technický účtovník

Administratívny asistent
$60.2K
Obchodné operácie
$69.2K
Elektrotechnický inžinier
$398K
Ľudské zdroje
$8K
Manažér produktového dizajnu
$234K
Nábor zamestnancov
$70.4K
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Fidelity Investments podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Fidelity Investments predstavuje Softvérový inžinier at the L9|VP Software Engineering level s ročnou celkovou odmenou $446,667. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Fidelity Investments je $157,072.

