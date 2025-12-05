Adresár spoločností
Fidel API
Priemerné Ľudské zdroje celkové odmeňovanie in United States v Fidel API sa pohybuje od $113K do $161K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Fidel API. Posledná aktualizácia: 12/5/2025

Priemerná celková odmena

$129K - $153K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$113K$129K$153K$161K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Fidel API?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Ľudské zdroje v Fidel API in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $161,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Fidel API pre pozíciu Ľudské zdroje in United States je $113,400.

