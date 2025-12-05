Adresár spoločností
Fictiv
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Manažér softvérového inžinierstva

  • Všetky platy Manažér softvérového inžinierstva

Fictiv Manažér softvérového inžinierstva Platy

Priemerné Manažér softvérového inžinierstva celkové odmeňovanie in United States v Fictiv sa pohybuje od $164K do $228K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Fictiv. Posledná aktualizácia: 12/5/2025

Priemerná celková odmena

$176K - $207K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$164K$176K$207K$228K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Potrebujeme už len 2 ďalších Manažér softvérového inžinierstva príspevkovs v spoločnosti Fictiv na odomknutie!

Pozvite svojich priateľov a komunitu, aby anonymne pridali platy za menej ako 60 sekúnd. Viac údajov znamená lepšie poznatky pre uchádzačov o zamestnanie ako ste vy a našu komunitu!

💰 Zobraziť všetko Platy

💪 Prispieť Váš plat


Prispieť
Aké sú kariérne úrovne v Fictiv?

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Manažér softvérového inžinierstva ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva v Fictiv in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $228,150. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Fictiv pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva in United States je $163,800.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Fictiv

Súvisiace spoločnosti

  • Cubic
  • Cutover
  • Intercom
  • Mastercard
  • Veritas Technologies
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fictiv/salaries/software-engineering-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.