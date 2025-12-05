Adresár spoločností
Fictiv
Fictiv Produktový manažér Platy

Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Fictiv. Posledná aktualizácia: 12/5/2025

Priemerná celková odmena

$49.9K - $58.1K
India
Bežný rozsah
Možný rozsah
$46.1K$49.9K$58.1K$64.6K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produktový manažér v Fictiv in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹5,679,123. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Fictiv pre pozíciu Produktový manažér in India je ₹4,056,517.

