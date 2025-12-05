Adresár spoločností
Fever
Fever Recruiter Platy

Priemerné Recruiter celkové odmeňovanie in Spain v Fever sa pohybuje od €26.7K do €38.8K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Fever. Posledná aktualizácia: 12/5/2025

Priemerná celková odmena

$35.3K - $40.3K
Spain
Bežný rozsah
Možný rozsah
$30.8K$35.3K$40.3K$44.8K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Recruiter v Fever in Spain predstavuje ročnú celkovú odmenu €38,831. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Fever pre pozíciu Recruiter in Spain je €26,655.

