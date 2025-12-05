Adresár spoločností
Fetch Predaj Platy

Priemerné Predaj celkové odmeňovanie in United States v Fetch sa pohybuje od $363K do $529K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Fetch. Posledná aktualizácia: 12/5/2025

Priemerná celková odmena

$417K - $475K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$363K$417K$475K$529K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Fetch podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Predaj v Fetch in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $528,640. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Fetch pre pozíciu Predaj in United States je $362,880.

