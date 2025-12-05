Adresár spoločností
Produktový dizajnér odmeňovanie in United States v Fetch dosahuje $214K za year pre Senior Product Designer. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $125K.

Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Product Designer I
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Designer II
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Designer III
$ --
$ --
$ --
$ --
Product Designer IV
$ --
$ --
$ --
$ --
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Fetch podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Produktový dizajnér v Fetch in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $277,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Fetch pre pozíciu Produktový dizajnér in United States je $125,000.

