Ferrovial
Ferrovial Stavebný inžinier Platy

Priemerné Stavebný inžinier celkové odmeňovanie in Spain v Ferrovial sa pohybuje od €27.1K do €39.3K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Ferrovial. Posledná aktualizácia: 12/5/2025

Priemerná celková odmena

$35.5K - $41.2K
Spain
Bežný rozsah
Možný rozsah
$31.3K$35.5K$41.2K$45.4K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Ferrovial?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Stavebný inžinier v Ferrovial in Spain predstavuje ročnú celkovú odmenu €39,348. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Ferrovial pre pozíciu Stavebný inžinier in Spain je €27,113.

