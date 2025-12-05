Adresár spoločností
Ferric
Ferric Softvérový inžinier Platy

Priemerné Softvérový inžinier celkové odmeňovanie in Canada v Ferric sa pohybuje od CA$88K do CA$123K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Ferric. Posledná aktualizácia: 12/5/2025

Priemerná celková odmena

$69.3K - $83.9K
Canada
Bežný rozsah
Možný rozsah
$63.9K$69.3K$83.9K$89.3K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Ferric in Canada predstavuje ročnú celkovú odmenu CA$122,923. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Ferric pre pozíciu Softvérový inžinier in Canada je CA$87,953.

Ďalšie zdroje

