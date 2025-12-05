Adresár spoločností
Ferns ‘N’ Petals
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

Ferns ‘N’ Petals Softvérový inžinier Platy

Priemerné Softvérový inžinier celkové odmeňovanie in India v Ferns ‘N’ Petals sa pohybuje od ₹3.14M do ₹4.29M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Ferns ‘N’ Petals. Posledná aktualizácia: 12/5/2025

Priemerná celková odmena

$38.6K - $45.9K
India
Bežný rozsah
Možný rozsah
$35.7K$38.6K$45.9K$48.8K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Potrebujeme už len 3 ďalších Softvérový inžinier príspevkovs v spoločnosti Ferns ‘N’ Petals na odomknutie!

Pozvite svojich priateľov a komunitu, aby anonymne pridali platy za menej ako 60 sekúnd. Viac údajov znamená lepšie poznatky pre uchádzačov o zamestnanie ako ste vy a našu komunitu!

💰 Zobraziť všetko Platy

💪 Prispieť Váš plat


Prispieť
Aké sú kariérne úrovne v Ferns ‘N’ Petals?

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Softvérový inžinier ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Ferns ‘N’ Petals in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹4,292,835. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Ferns ‘N’ Petals pre pozíciu Softvérový inžinier in India je ₹3,135,636.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Ferns ‘N’ Petals

Súvisiace spoločnosti

  • Uber
  • Microsoft
  • Facebook
  • LinkedIn
  • Airbnb
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ferns-n-petals/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.