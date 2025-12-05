Adresár spoločností
FD Technologies
FD Technologies Manažérsky konzultant Platy

Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky FD Technologies. Posledná aktualizácia: 12/5/2025

Priemerná celková odmena

$81.6K - $98.8K
Ireland
Bežný rozsah
Možný rozsah
$75.2K$81.6K$98.8K$105K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažérsky konzultant v FD Technologies in Ireland predstavuje ročnú celkovú odmenu €90,971. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v FD Technologies pre pozíciu Manažérsky konzultant in Ireland je €65,091.

