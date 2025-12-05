Adresár spoločností
FD Technologies Business analytik Platy

Mediánový Business analytik kompenzačný balík in United Kingdom v FD Technologies dosahuje £72.6K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky FD Technologies. Posledná aktualizácia: 12/5/2025

Mediánový balík
company icon
FD Technologies
Business Analyst
London, EN, United Kingdom
Celkom za rok
$97.7K
Úroveň
Senior
Základný plat
$97.7K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
5 Roky
Roky skúseností
7 Roky
Aké sú kariérne úrovne v FD Technologies?
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Business analytik v FD Technologies in United Kingdom predstavuje ročnú celkovú odmenu £82,250. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v FD Technologies pre pozíciu Business analytik in United Kingdom je £72,603.

