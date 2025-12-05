Adresár spoločností
Fazz
Fazz Predaj Platy

Priemerné Predaj celkové odmeňovanie in Singapore v Fazz sa pohybuje od SGD 118K do SGD 168K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Fazz. Posledná aktualizácia: 12/5/2025

Priemerná celková odmena

$105K - $122K
Singapore
Bežný rozsah
Možný rozsah
$91.2K$105K$122K$130K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Predaj v Fazz in Singapore predstavuje ročnú celkovú odmenu SGD 167,950. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Fazz pre pozíciu Predaj in Singapore je SGD 117,708.

