Priemerné Dátový vedec celkové odmeňovanie in Singapore v Fazz sa pohybuje od SGD 49.3K do SGD 68.6K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Fazz. Posledná aktualizácia: 12/5/2025

Priemerná celková odmena

$40.9K - $48.2K
Singapore
Bežný rozsah
Možný rozsah
$38.2K$40.9K$48.2K$53.2K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Fazz?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový vedec v Fazz in Singapore predstavuje ročnú celkovú odmenu SGD 68,621. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Fazz pre pozíciu Dátový vedec in Singapore je SGD 49,266.

