Priemerné Manažér softvérového inžinierstva celkové odmeňovanie in China v Fast Retailing sa pohybuje od CN¥1.15M do CN¥1.57M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Fast Retailing. Posledná aktualizácia: 12/5/2025

Priemerná celková odmena

$175K - $207K
China
Bežný rozsah
Možný rozsah
$161K$175K$207K$221K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Fast Retailing?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva v Fast Retailing in China predstavuje ročnú celkovú odmenu CN¥1,572,693. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Fast Retailing pre pozíciu Manažér softvérového inžinierstva in China je CN¥1,148,749.

