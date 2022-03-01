Adresár spoločností
Farmers Business Network
Farmers Business Network Platy

Platy Farmers Business Network sa pohybujú od $171,638 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Nábor zamestnancov na spodnej hranici až po $480,390 pre Manažér technických programov na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Farmers Business Network. Posledná aktualizácia: 10/9/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $180K
Dátový vedec
$205K
Ľudské zdroje
$176K

Produktový manažér
$199K
Manažér programov
$281K
Nábor zamestnancov
$172K
Manažér technických programov
$480K
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Farmers Business Network podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Farmers Business Network predstavuje Manažér technických programov at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $480,390. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Farmers Business Network je $198,739.

