Farfetch Platy

Platy Farfetch sa pohybujú od $22,689 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Copywriter na spodnej hranici až po $198,900 pre Dátový vedec na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Farfetch. Posledná aktualizácia: 10/9/2025

$160K

Softvérový inžinier
L1 $41.9K
L2 $49K
L3 $44.4K
L4 $53.7K

Frontend softvérový inžinier

Backend softvérový inžinier

Dátový inžinier

Produktový manažér
L2 $45.3K
L3 $70.1K
Dátový analytik
Median $37.7K

Marketing
Median $105K
Projektový manažér
Median $39.9K
Manažér softvérového inžinierstva
Median $69.8K
Obchodný analytik
$111K
Copywriter
$22.7K
Zákaznícky servis
$75.4K
Manažér dátovej vedy
$77.9K
Dátový vedec
$199K
Finančný analytik
$54.2K
Ľudské zdroje
$24.6K
Information Technologist (IT)
$113K
Nábor zamestnancov
$85.4K
Architekt riešení
$79.4K
UX výskumník
$47.9K
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti Farfetch podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (25.00% ročne)

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Farfetch predstavuje Dátový vedec at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $198,900. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Farfetch je $54,174.

