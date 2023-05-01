Adresár spoločností
Faraday Technology
Faraday Technology Platy

Platy Faraday Technology sa pohybujú od $40,935 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $67,810 pre Projektový manažér na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Faraday Technology. Posledná aktualizácia: 10/18/2025

Hardvérový inžinier
$61.4K
Projektový manažér
$67.8K
Softvérový inžinier
$40.9K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Najlepšie platenú pozíciu v Faraday Technology predstavuje Projektový manažér at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $67,810. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Faraday Technology je $61,364.

