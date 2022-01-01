Adresár spoločností
Fanatics
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Fanatics Platy

Platy Fanatics sa pohybujú od $7,881 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Obchodný analytik na spodnej hranici až po $305,000 pre Manažér softvérového inžinierstva na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Fanatics. Posledná aktualizácia: 10/18/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softvérový inžinier
Software Engineer III $183K
Senior Software Engineer $210K
Staff Software Engineer $237K

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Produktový manažér
Median $210K
Manažér softvérového inžinierstva
Median $305K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Šéf štábu
Median $65K
Dátový vedec
Median $238K
Marketing
Median $120K
Dátový analytik
Median $131K
Administratívny asistent
$103K
Obchodný analytik
$7.9K
Manažér dátovej vedy
$164K
Ľudské zdroje
$163K
Produktový dizajnér
$151K
Nábor zamestnancov
$146K
Cybersecurity Analyst
$61.3K
Manažér technických programov
$238K
UX výskumník
$125K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Fanatics podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)

Máte otázku? Spýtajte sa komunity.

Navštívte komunitu Levels.fyi, aby ste sa zapojili do diskusií so zamestnancami z rôznych spoločností, získali kariérne tipy a ďalšie.

Navštíviť teraz!

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Fanatics predstavuje Manažér softvérového inžinierstva s ročnou celkovou odmenou $305,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Fanatics je $156,975.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Fanatics

Súvisiace spoločnosti

  • Calm
  • Faire
  • McMaster-Carr
  • Staples
  • Bose
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje