Facet Wealth
Facet Wealth Softvérový inžinier Platy

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in United States v Facet Wealth dosahuje $172K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Facet Wealth. Posledná aktualizácia: 9/26/2025

Mediánový balík
company icon
Facet Wealth
Software Engineer
hidden
Celkom za rok
$172K
Úroveň
Senior
Základný plat
$160K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$12K
Roky v spoločnosti
0-1 Roky
Roky skúseností
5-10 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Facet Wealth?

$160K

Najnovšie odoslané platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Facet Wealth in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $182,600. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Facet Wealth pre pozíciu Softvérový inžinier in United States je $158,000.

