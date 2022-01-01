Adresár spoločností
FabFitFun
FabFitFun Platy

Platy FabFitFun sa pohybujú od $100,500 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Produktový dizajnér na spodnej hranici až po $136,680 pre Dátový vedec na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov FabFitFun. Posledná aktualizácia: 9/11/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $117K
Dátový analytik
$110K
Dátový vedec
$137K

Produktový dizajnér
$101K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v FabFitFun predstavuje Dátový vedec at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $136,680. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v FabFitFun je $113,273.

Ďalšie zdroje