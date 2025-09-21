Adresár spoločností
Mediánový Nábor zamestnancov kompenzačný balík in United States v F5 Networks dosahuje $153K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky F5 Networks. Posledná aktualizácia: 9/21/2025

Mediánový balík
company icon
F5 Networks
Technical Recruiter
Chicago, IL
Celkom za rok
$153K
Úroveň
Technical Recruiter
Základný plat
$130K
Stock (/yr)
$10K
Bonus
$13K
Roky v spoločnosti
1 Rok
Roky skúseností
10 Roky
Aké sú kariérne úrovne v F5 Networks?

$160K

Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti F5 Networks podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)

Často kladené otázky

แพ็กเกจเงินเดือนสูงสุดที่รายงานสำหรับ Nábor zamestnancov ที่ F5 Networks in United States อยู่ที่ค่าตอบแทนรวมต่อปี $159,000 ซึ่งรวมเงินเดือนฐานรวมถึงค่าตอบแทนหุ้นที่อาจมีและโบนัส
ค่าตอบแทนรวมต่อปีค่ามธยฐานที่รายงานที่ F5 Networks สำหรับตำแหน่ง Nábor zamestnancov in United States คือ $153,000

Ďalšie zdroje