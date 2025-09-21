Adresár spoločností
Priemerné Hardvérový inžinier celkové odmeňovanie in United States v F5 Networks sa pohybuje od $137K do $188K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky F5 Networks. Posledná aktualizácia: 9/21/2025

Priemerná celková odmena

$149K - $177K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$137K$149K$177K$188K
Bežný rozsah
Možný rozsah

$160K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.


Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti F5 Networks podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)

Často kladené otázky

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Hardvérový inžinier en F5 Networks in United States está en una compensación total anual de $188,112. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en F5 Networks para el puesto de Hardvérový inžinier in United States es $137,404.

