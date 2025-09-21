Adresár spoločností
F5 Networks
F5 Networks Dátový vedec Platy

Mediánový Dátový vedec kompenzačný balík in United States v F5 Networks dosahuje $200K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky F5 Networks. Posledná aktualizácia: 9/21/2025

Mediánový balík
company icon
F5 Networks
Data Scientist
Los Angeles, CA
Celkom za rok
$200K
Úroveň
L4
Základný plat
$160K
Stock (/yr)
$40K
Bonus
$0
Roky v spoločnosti
5 Roky
Roky skúseností
6 Roky
Aké sú kariérne úrovne v F5 Networks?

$160K

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti F5 Networks podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový vedec v F5 Networks in United States predstavuje ročnú celkovú odmenu $263,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v F5 Networks pre pozíciu Dátový vedec in United States je $197,800.

Ďalšie zdroje