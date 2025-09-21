Adresár spoločností
F5 Networks
  • Platy
  • Obchodné operácie

  • Všetky platy Obchodné operácie

F5 Networks Obchodné operácie Platy

Priemerné Obchodné operácie celkové odmeňovanie v F5 Networks sa pohybuje od $297K do $421K za year. Posledná aktualizácia: 9/21/2025

Priemerná celková odmena

$337K - $399K
United States
Bežný rozsah
Možný rozsah
$297K$337K$399K$421K
Bežný rozsah
Možný rozsah

$160K

Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

Typ Akcií
RSU

V spoločnosti F5 Networks podliehajú RSUs 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (6.25% štvrťročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (6.25% štvrťročne)

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Obchodné operácie v F5 Networks predstavuje ročnú celkovú odmenu $421,475. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v F5 Networks pre pozíciu Obchodné operácie je $296,865.

