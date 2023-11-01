Adresár spoločností
Eyeota
Eyeota Platy

Platy Eyeota sa pohybujú od $84,460 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Dátový vedec na spodnej hranici až po $100,000 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Eyeota. Posledná aktualizácia: 9/11/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $100K
Dátový vedec
$84.5K
Produktový dizajnér
$85.4K

Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Eyeota predstavuje Softvérový inžinier s ročnou celkovou odmenou $100,000. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Eyeota je $85,425.

