Exxeta
Exxeta Platy

Platy Exxeta sa pohybujú od $56,964 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Softvérový inžinier na spodnej hranici až po $98,865 pre Manažérsky konzultant na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Exxeta. Posledná aktualizácia: 9/11/2025

$160K

Softvérový inžinier
Median $57K
Produktový manažér
Median $90.4K
Manažérsky konzultant
$98.9K

Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najwyżej płatnym stanowiskiem w Exxeta jest Manažérsky konzultant at the Common Range Average level z rocznym całkowitym wynagrodzeniem $98,865. Obejmuje to wynagrodzenie podstawowe oraz potencjalne akcje i premie.
Mediana rocznego całkowitego wynagrodzenia w Exxeta wynosi $90,376.

