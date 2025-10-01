Adresár spoločností
Expleo Group
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

  • Greater Dublin Area

Expleo Group Softvérový inžinier Platy v Greater Dublin Area

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Greater Dublin Area v Expleo Group dosahuje €53K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Expleo Group. Posledná aktualizácia: 10/1/2025

Mediánový balík
company icon
Expleo Group
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Dublin, DN, Ireland
Celkom za rok
€53K
Úroveň
Senior Technical Engineer
Základný plat
€53K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Roky v spoločnosti
5 Roky
Roky skúseností
5 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Expleo Group?

€142K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície
Platy stážistov

Prispieť

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Softvérový inžinier ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Expleo Group in Greater Dublin Area predstavuje ročnú celkovú odmenu €79,645. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Expleo Group pre pozíciu Softvérový inžinier in Greater Dublin Area je €52,952.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Expleo Group

Súvisiace spoločnosti

  • Dropbox
  • Roblox
  • Apple
  • Snap
  • Google
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje