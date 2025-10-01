Adresár spoločností
Exotel
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

  • Greater Bengaluru

Exotel Softvérový inžinier Platy v Greater Bengaluru

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Greater Bengaluru v Exotel dosahuje ₹1.26M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Exotel. Posledná aktualizácia: 10/1/2025

Mediánový balík
company icon
Exotel
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Celkom za rok
₹1.26M
Úroveň
L1
Základný plat
₹1.26M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Roky v spoločnosti
1 Rok
Roky skúseností
1 Rok
Aké sú kariérne úrovne v Exotel?

₹13.94M

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície
Platy stážistov

Prispieť

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Softvérový inžinier ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Často kladené otázky

Exotel in Greater BengaluruSoftvérový inžinier最高薪酬方案，年度總薪酬為₹3,870,459。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
ExotelSoftvérový inžinier職位 in Greater Bengaluru年度總薪酬中位數為₹1,655,717。

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Exotel

Súvisiace spoločnosti

  • Snap
  • Tesla
  • Amazon
  • SoFi
  • Apple
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje