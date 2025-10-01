Adresár spoločností
exadel
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť
    Levels FYI Logo
  • Platy
  • Softvérový inžinier

  • Všetky platy Softvérový inžinier

  • Warsaw Metropolitan Area

exadel Softvérový inžinier Platy v Warsaw Metropolitan Area

Mediánový Softvérový inžinier kompenzačný balík in Warsaw Metropolitan Area v exadel dosahuje PLN 212K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky exadel. Posledná aktualizácia: 10/1/2025

Mediánový balík
company icon
exadel
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Celkom za rok
PLN 212K
Úroveň
L3
Základný plat
PLN 212K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Roky v spoločnosti
5 Roky
Roky skúseností
6 Roky
Aké sú kariérne úrovne v exadel?

PLN 600K

Získaj správny plat, nie len sľuby

Vyrokovali sme tisíce ponúk a pravidelne dosahujeme zvýšenie o 30 000+ USD (niekedy aj 300 000+ USD). Nechaj si vyrokovať plat alebo si nechaj skontrolovať životopis skutočnými expertmi - recruitermi, ktorí to robia každý deň.

Najnovšie odoslané platy
PridaťPridať platPridať odmeňovanie

Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportovať údajeZobraziť voľné pozície
Platy stážistov

Prispieť

Získajte overené platy do vašej schránky

Prihláste sa na odber overených Softvérový inžinier ponúk.Dostanete rozpis detailov kompenzácie e-mailom. Dozvedieť sa viac

Táto stránka je chránená pomocou reCAPTCHA a Google Zásady ochrany osobných údajov a Podmienky používania sa uplatňujú.

Zahrnuté pozície

Pridať novú pozíciu

Backend softvérový inžinier

Full-Stack softvérový inžinier

Softvérový inžinier zabezpečenia kvality (QA)

Často kladené otázky

بالاترین بسته حقوقی گزارش شده برای Softvérový inžinier در exadel in Warsaw Metropolitan Area برابر کل دستمزد سالانه PLN 274,175 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در exadel برای نقش Softvérový inžinier in Warsaw Metropolitan Area برابر PLN 212,136 است.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre exadel

Súvisiace spoločnosti

  • Arcesium
  • SoftServe
  • InvestCloud
  • Avtex
  • MedeAnalytics
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje