Evonik
Evonik Platy

Platový rozsah Evonik sa pohybuje od $76,108 v celkovej kompenzácii ročne pre Architekt riešení na spodnom konci do $159,120 pre Manažér obchodných operácií na hornom konci.

$160K

Manažér obchodných operácií
$159K
Chemický inžinier
$87.4K
Inžinier riadenia
$126K

Marketing
$144K
Strojný inžinier
$80.4K
Architekt riešení
$76.1K
FAQ

Najvyššie platená pozícia nahlásená v Evonik je Manažér obchodných operácií at the Common Range Average level s ročnou celkovou kompenzáciou $159,120. To zahŕňa základný plat, ako aj akúkoľvek potenciálnu akciovú kompenzáciu a bonusy.
Mediánová ročná celková kompenzácia nahlásená v Evonik je $106,651.

Ďalšie zdroje