Adresár spoločností
Evertz
Pracujete tu? Registrujte svoju spoločnosť

Evertz Platy

Platy Evertz sa pohybujú od $39,407 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Information Technologist (IT) na spodnej hranici až po $84,500 pre Architekt riešení na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov Evertz. Posledná aktualizácia: 10/20/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Softvérový inžinier
Junior Software Engineer $55.4K
Software Engineer $64.1K

Full-Stack softvérový inžinier

Architekt riešení
Median $84.5K
Hardvérový inžinier
$55.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
63 25
Information Technologist (IT)
$39.4K
Chýba vám vaša pozícia?

Vyhľadajte všetky platy na našej stránke s odmeňovaním alebo pridajte svoj plat aby ste pomohli odomknúť stránku.


Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v Evertz predstavuje Architekt riešení s ročnou celkovou odmenou $84,500. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Evertz je $55,440.

Odporúčané pozície

    Neboli nájdené žiadne odporúčané pozície pre Evertz

Súvisiace spoločnosti

  • Netflix
  • Coinbase
  • Snap
  • Intuit
  • Apple
  • Zobraziť všetky spoločnosti ➜

Ďalšie zdroje