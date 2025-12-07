Adresár spoločností
Establishment Labs
Establishment Labs Softvérový inžinier Platy

Priemerné Softvérový inžinier celkové odmeňovanie in Costa Rica v Establishment Labs sa pohybuje od CRC 10.52M do CRC 14.94M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Establishment Labs. Posledná aktualizácia: 12/7/2025

Priemerná celková odmena

$23.9K - $28.3K
Costa Rica
Bežný rozsah
Možný rozsah
$21.1K$23.9K$28.3K$29.9K
Bežný rozsah
Možný rozsah

Aké sú kariérne úrovne v Establishment Labs?

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Softvérový inžinier v Establishment Labs in Costa Rica predstavuje ročnú celkovú odmenu CRC 14,938,728. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Establishment Labs pre pozíciu Softvérový inžinier in Costa Rica je CRC 10,522,060.

