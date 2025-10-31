Adresár spoločností
Mediánový Recruiter kompenzačný balík in Russia v Esprow dosahuje RUB 733K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Esprow. Posledná aktualizácia: 10/31/2025

Mediánový balík
company icon
Esprow
Sourcer
Saint Petersburg, SP, Russia
Celkom za rok
RUB 733K
Úroveň
L3
Základný plat
RUB 733K
Stock (/yr)
RUB 0
Bonus
RUB 0
Roky v spoločnosti
1 Rok
Roky skúseností
5 Roky
Najnovšie odoslané platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Recruiter v Esprow in Russia predstavuje ročnú celkovú odmenu RUB 732,672. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Esprow pre pozíciu Recruiter in Russia je RUB 732,672.

