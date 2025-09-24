Adresár spoločností
Ernst and Young
Ernst and Young Manažér technických programov Platy

Manažér technických programov odmeňovanie in United States v Ernst and Young sa pohybuje od $195K za year pre TPM do $202K za year pre Senior TPM. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $190K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Ernst and Young. Posledná aktualizácia: 9/24/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
TPM
$195K
$185K
$0
$10K
Senior TPM
$202K
$189K
$0
$13K
Staff TPM 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff TPM 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Ernst and Young podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

The highest paying salary package reported for a Manažér technických programov at Ernst and Young in United States sits at a yearly total compensation of $215,000. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ernst and Young for the Manažér technických programov role in United States is $197,000.

Ďalšie zdroje