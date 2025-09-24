Manažér softvérového inžinierstva odmeňovanie in United States v Ernst and Young sa pohybuje od $189K za year pre Manager do $262K za year pre Senior Manager. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $185K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Ernst and Young. Posledná aktualizácia: 9/24/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Manager
$189K
$183K
$0
$6K
Senior Manager
$262K
$249K
$0
$13.8K
Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Ernst and Young podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)