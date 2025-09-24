Produktový manažér odmeňovanie in United States v Ernst and Young sa pohybuje od $175K za year pre Product Manager do $214K za year pre Associate Director. Mediánový yearný kompenzačný balík in United States dosahuje $180K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Ernst and Young. Posledná aktualizácia: 9/24/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
Product Manager
$175K
$174K
$0
$1.3K
Senior Product Manager
$187K
$178K
$0
$9K
Associate Director
$214K
$206K
$0
$8.5K
Director
$ --
$ --
$ --
$ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Ernst and Young podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)