Information Technologist (IT) odmeňovanie v Ernst and Young sa pohybuje od $138K za year pre Senior IT do $84K za year pre Staff IT. Mediánový yearný kompenzačný balík dosahuje $142K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Ernst and Young. Posledná aktualizácia: 9/24/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
IT
$ --
$ --
$ --
$ --
Senior IT
$138K
$129K
$0
$8.4K
Staff IT
$84K
$82K
$0
$2K
Staff IT 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
|Nenašli sa žiadne platy
25%
ROK 1
25%
ROK 2
25%
ROK 3
25%
ROK 4
V spoločnosti Ernst and Young podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:
25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)
25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)
25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)