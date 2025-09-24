Adresár spoločností
Ernst and Young
  • Platy
  • Ľudské zdroje

  • Všetky platy Ľudské zdroje

Ernst and Young Ľudské zdroje Platy

Mediánový Ľudské zdroje kompenzačný balík in India v Ernst and Young dosahuje ₹1.72M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Ernst and Young. Posledná aktualizácia: 9/24/2025

Mediánový balík
company icon
Ernst and Young
Senior Analyst
Pune, MH, India
Celkom za rok
₹1.72M
Úroveň
-
Základný plat
₹1.56M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹156K
Roky v spoločnosti
2 Roky
Roky skúseností
5 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Ernst and Young?

₹13.98M

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Harmonogram Vestingu

25%

ROK 1

25%

ROK 2

25%

ROK 3

25%

ROK 4

V spoločnosti Ernst and Young podliehajú Akciové/kapitálové granty 4-ročnému harmonogramu vestingu:

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 1st-ROK (25.00% ročne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 2nd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 3rd-ROK (2.08% mesačne)

  • 25% nadobúda právoplatnosť v 4th-ROK (2.08% mesačne)



Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Ľudské zdroje v Ernst and Young in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹2,506,946. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Ernst and Young pre pozíciu Ľudské zdroje in India je ₹1,561,378.

