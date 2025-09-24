Softvérový inžinier odmeňovanie in Sweden v Ericsson sa pohybuje od SEK 426K za year pre JS4 do SEK 944K za year pre JS8. Mediánový yearný kompenzačný balík in Sweden dosahuje SEK 690K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Ericsson. Posledná aktualizácia: 9/24/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
JS4
SEK 426K
SEK 426K
SEK 0
SEK 0
JS5
SEK 525K
SEK 512K
SEK 10.1K
SEK 2.9K
JS6
SEK 653K
SEK 640K
SEK 7.1K
SEK 5.6K
JS7
SEK 697K
SEK 696K
SEK 809.5
SEK 0
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
Nenašli sa žiadne platy
