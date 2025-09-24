Adresár spoločností
Ericsson
Ericsson Projektový manažér Platy

Mediánový Projektový manažér kompenzačný balík in United States v Ericsson dosahuje €124K za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Ericsson. Posledná aktualizácia: 9/24/2025

Mediánový balík
company icon
Ericsson
Project Manager
San Francisco, CA
Celkom za rok
€124K
Úroveň
j7
Základný plat
€124K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Roky v spoločnosti
10 Roky
Roky skúseností
17 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Ericsson?

€142K

Najnovšie odoslané platy
Často kladené otázky

The highest paying salary package reported for a Projektový manažér at Ericsson in United States sits at a yearly total compensation of €237,363. This includes base salary as well as any potential share compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ericsson for the Projektový manažér role in United States is €115,570.

