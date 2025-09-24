Adresár spoločností
Ericsson
Ericsson Hardvérový inžinier Platy

Hardvérový inžinier odmeňovanie in Sweden v Ericsson sa pohybuje od SEK 483K za year pre JS5 do SEK 719K za year pre JS7. Mediánový yearný kompenzačný balík in Sweden dosahuje SEK 618K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Ericsson. Posledná aktualizácia: 9/24/2025

Priemer Odmeňovanie podľa Úroveň
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
JS4
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
JS5
SEK 483K
SEK 483K
SEK 0
SEK 0
JS6
SEK 912K
SEK 912K
SEK 0
SEK 0
JS7
SEK 719K
SEK 719K
SEK 0
SEK 0
Zobraziť 2 Viac úrovní
SEK 1.56M

Najnovšie odoslané platy
Spoločnosť

Lokalita | Dátum

Názov úrovne

Značka

Roky skúseností

Celkom / V spoločnosti

Celková kompenzácia

Základ | Akcie (rok) | Bonus
Aké sú kariérne úrovne v Ericsson?

Zahrnuté pozície

ASIC Engineer

Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Hardvérový inžinier v Ericsson in Sweden predstavuje ročnú celkovú odmenu SEK 911,954. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Ericsson pre pozíciu Hardvérový inžinier in Sweden je SEK 617,707.

Odporúčané pozície

Súvisiace spoločnosti

Ďalšie zdroje