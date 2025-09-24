Hardvérový inžinier odmeňovanie in Sweden v Ericsson sa pohybuje od SEK 483K za year pre JS5 do SEK 719K za year pre JS7. Mediánový yearný kompenzačný balík in Sweden dosahuje SEK 618K. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Ericsson. Posledná aktualizácia: 9/24/2025
Názov úrovne
Celkom
Základný
Akcie
Bonus
JS4
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
JS5
SEK 483K
SEK 483K
SEK 0
SEK 0
JS6
SEK 912K
SEK 912K
SEK 0
SEK 0
JS7
SEK 719K
SEK 719K
SEK 0
SEK 0
Spoločnosť
Názov úrovne
Roky skúseností
Celková kompenzácia
Nenašli sa žiadne platy
