Ericsson
Ericsson Dátový vedec Platy

Mediánový Dátový vedec kompenzačný balík in India v Ericsson dosahuje ₹5.66M za year. Zobraziť rozdelenie základného platu, akcií a bonusov pre celkové kompenzačné balíky Ericsson. Posledná aktualizácia: 9/24/2025

Mediánový balík
company icon
Ericsson
Senior Data Scientist
Bengaluru, KA, India
Celkom za rok
₹5.66M
Úroveň
JS6
Základný plat
₹5.35M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹314K
Roky v spoločnosti
2 Roky
Roky skúseností
8 Roky
Aké sú kariérne úrovne v Ericsson?

₹13.98M

Najnovšie odoslané platy
Často kladené otázky

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Dátový vedec v Ericsson in India predstavuje ročnú celkovú odmenu ₹7,762,301. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Ericsson pre pozíciu Dátový vedec in India je ₹5,476,621.

