EquityZen
EquityZen Platy

Platy EquityZen sa pohybujú od $70,350 v celkovom ročnom odmeňovaní pre Účtovník na spodnej hranici až po $237,308 pre Softvérový inžinier na hornej hranici. Levels.fyi zbiera anonymné a overené platy od súčasných a bývalých zamestnancov EquityZen. Posledná aktualizácia: 9/12/2025

$160K

Účtovník
$70.4K
Obchodný analytik
$109K
Produktový dizajnér
$109K

Softvérový inžinier
$237K
Často kladené otázky

Najlepšie platenú pozíciu v EquityZen predstavuje Softvérový inžinier at the Common Range Average level s ročnou celkovou odmenou $237,308. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v EquityZen je $109,450.

